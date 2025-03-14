В США раскрыли данные о торговле людьми на Украине

На Украине активизировалась торговля людьми на фоне вооруженного конфликта. Об этом РИА Новости заявил бывший глава организации по борьбе с торговлей людьми Operation Underground Railroad (OUR) Тим Баллард.

«Мы отправились туда в 2022 году... чтобы вывезти детей, но мы искали торговцев людьми. Торговцы людьми появляются там, где происходят катастрофы, такие как война», — подчеркнул он.

Баллард добавил, что члены организации в конечном счете нашли преступников, причастных к торговле людьми, они базировались в Нидерландах.

Впоследствии, рассказал он, общественники вышли на след упомянутых преступников уже в Мексике и Эквадоре. Там они скрывались от следствия и заманивали детей для работы в «секс-отелях».

До этого генеральный прокурор США Пэм Бонди опубликовала правительственные документы, касающиеся финансиста Джеффри Эпштейна.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. Также СМИ утверждают, что Эпштейн возил несовершеннолетних девушек на свой личный остров для тех же целей. Позже в США начали публиковать списки лиц, причастных к делу финансиста.

Ранее сообщалось, что Эпштейн пытался шантажировать Билла Гейтса романом с россиянкой.