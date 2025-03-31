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Бывшего заместителя министра ЖКХ Белгородской области осудили за взятку

В России за взятку осудили бывшего заместителя министра ЖКХ Белгородской области
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Shutterstock

В Белгородской области осудили бывшего заместителя министра ЖКХ за взятку. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону.

Как установил суд, в феврале 2020 года обвиняемая договорилась со своим родственником о выполнении им роли посредника при передаче взятки от директора нескольких коммерческих фирм за содействие в заключении договоров на выполнение строительных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Женщина признана виновной по статье о получении взятки в особо крупном размере через третьих лиц.

В конце февраля суд приговорил бывшего мэра Белгорода Антона Иванова к 10 годам лишения свободы и штрафу в 11 млн рублей за взятки. По данным следствия, в период с февраля 2019 года по февраль 2021 года Иванов заключил договоры на строительство социально значимых объектов с несколькими компаниями, которые не выполнили свои обязательства. Иванов за взятку в размере свыше 3,7 млн рублей не взыскал с них задолженность в размере 50 млн рублей.

Ранее фигуранта дела о взятке экс-замглавы Минцифры РФ отправили в СИЗО.

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