Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фигуранта дела о взятке экс-замглавы Минцифры РФ отправили в СИЗО

Экс-гендиректора «Бюджетных и финансовых технологий» арестовали по делу о взятке
close
Shutterstock

Бывшего генерального директора ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова арестовали по делу о взятке замглавы Минцифры РФ Максиму Паршину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Хамовнического суда Москвы.

«Ходатайство прокурора удовлетворить и избрать в отношении Моносова меру пресечения в виде заключения под стражу», — указано сообщении.

В СИЗО мужчина проведет как минимум ближайшие три месяца. До этого он находился под подпиской о невыезде, однако неоднократно нарушал ее условия.

Максима Паршина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что вину чиновника подтверждает большое количество собранных доказательств. По словам парламентария, Паршина задержали в момент получения взятки в размере 3 млн 750 тысяч рублей в московском ресторане. Предполагаемым взяткодателем называют Александра Моносова.

Свою вину Паршин не признает.

Ранее сообщалось, что оренбургского военкома осудили на семь лет из-за взяток.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами