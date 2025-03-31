Фигуранта дела о взятке экс-замглавы Минцифры РФ отправили в СИЗО

Экс-гендиректора «Бюджетных и финансовых технологий» арестовали по делу о взятке

Бывшего генерального директора ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова арестовали по делу о взятке замглавы Минцифры РФ Максиму Паршину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Хамовнического суда Москвы.

«Ходатайство прокурора удовлетворить и избрать в отношении Моносова меру пресечения в виде заключения под стражу», — указано сообщении.

В СИЗО мужчина проведет как минимум ближайшие три месяца. До этого он находился под подпиской о невыезде, однако неоднократно нарушал ее условия.

Максима Паршина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что вину чиновника подтверждает большое количество собранных доказательств. По словам парламентария, Паршина задержали в момент получения взятки в размере 3 млн 750 тысяч рублей в московском ресторане. Предполагаемым взяткодателем называют Александра Моносова.

Свою вину Паршин не признает.

Ранее сообщалось, что оренбургского военкома осудили на семь лет из-за взяток.