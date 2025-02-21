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Экс-мэра Белгорода осудили на 10 лет

Экс-мэра Белгорода Иванова осудили на 10 лет тюрьмы и ₽11 млн штрафа за взятку
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Антон Иванов/VK

Суд приговорил бывшего мэра Белгорода Антона Иванова к 10 годам лишения свободы и штрафу в 11 млн рублей за взятки. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина был задержан в марте 2023-го из-за обвинений, относящихся к периоду его работы генеральным директором «Белгородской ипотечной корпорации». Мэром Белгорода Иванов был с декабря 2021 по октябрь 2022 года.

По данным суда, в период с февраля 2019 года по февраль 2021 года Иванов заключил договоры на строительство социально значимых объектов с несколькими компаниями, которые не выполнили свои обязательства. Иванов за взятку в размере свыше 3,7 млн рублей не взыскал с них задолженность в размере 50 млн рублей.

Также Иванова обвиняли в продаже земельных участков в индивидуальное пользование по заниженной цене, что повлекло ущерб бюджету в размере 13 млн рублей.

До этого экс-мэра Биробиджана Головатого осудили на пять лет условно за коррупцию. Следствие установило, что детские площадки устанавливали с нарушением срока и требований безопасности, при этом акты приемки были подписаны, расчет с подрядчиком выполнен. Ущерб, причиненный городскому бюджету, составил 40,6 млн руб.

Ранее в Волгоградской области осудили экс-мэра Котово за подлог с ремонтом дороги.

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