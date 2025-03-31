«Кажется странным»: в Госдуме не поддержали увеличение возраста молодежи до 44 лет

Поддержка министром здравоохранения Михаилом Мурашко увеличения возраста молодежи может привести к повышению пенсионного возраста. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Депутат заявила, что могла бы поддержать расширение возрастных границ, только если бы это повлияло на меры поддержки молодежи.

«Если бы это каким-то образом повлияло на меры поддержки этой самой молодежи, я бы согласилась с Мурашко, только ради этого. Но согласиться с тем, что 40-летнего человека [нужно] считать молодежью при условии, что у нас продолжительность жизни — 67 лет, то как называть тогда остальные категории? Предпенсионный, пенсионный — кто эти люди? Поддержала бы в том случае, если увеличение границы молодежного возраста привело бы к изменению программ поддержки молодежи. Я постоянно говорю, что программа «жилье молодой семье» распространяется только на молодых людей в возрасте до 35 лет. Человек вступил, когда ему условно было 32 года, три года побыл в этой программе, квартиру не получил, 35 исполняется — он выбывает. Поэтому если сейчас до 40 лет будет, это, конечно, хорошо, но что-то мне подсказывает, что это неспроста, как-то со знаком плюс на поддержку людей редко у нас власть ориентируется. А вот рассматривать вопрос об увеличении пенсионного возраста еще, до 70 лет, вот это может быть, может одобрительная оценка министра к этому привести. Ну, если в 40 лет молодой, куда ж там в 60 на пенсию выходить — это «постмолодой» возраст можно назвать или еще какие-то придумать определения», — сказала она.

Останина назвала вопрос увеличения возраста молодежи политическим, а не медицинским, и сочла такое решение странным.

«Мне странным кажется это заключение, потому что в любом случае неглупы были в советские годы специалисты, которые [сделали вывод] на основании тщательных исследований, данных, свидетельствующих о том, что к 40 годам [появляются] особенности человеческого организма, отчасти изнашивается этот организм, уже и степень работоспособности, наверное, отличается от того, какая работоспособность у человека в 25 лет. Все-таки надо учитывать и физиологические особенности, поэтому мне кажется, что это вопрос скорее политический, а не медицинский», — добавила она.

31 марта министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал увеличение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) возраста молодежи до 44 лет рациональным решением. Согласно обновленной классификации возрастных групп ВОЗ, молодыми считаются люди от 18 до 44 лет, людьми среднего возраста будут считаться лица от 45 до 59 лет.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что продолжительность жизни в РФ должна достичь 78 лет.