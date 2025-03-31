В Сочи трехлетний мальчик выпал из окна и не выжил

В Сочи ребенок не выжил после выпадения из окна квартиры. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в переулке Рахманинова. По версии следствия, трехлетний мальчик выпал из окна квартиры пятиэтажного дома. Спасти пострадавшего не удалось. Были ли в момент падения дома родители или другие члены семьи, не сообщается.

После произошедшего сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело. На данный момент следователи проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства инцидента.

До этого в Волгограде под окнами многоэтажного дома нашли двоих школьниц, спасти их не удалось. Девочки, по предварительной информации, в соцсетях общались с неизвестным, который предложил им прогуляться по общему балкону на 16-м этаже.

Школьницы последовали совету, но в какой-то момент сорвались. Следователи ищут неизвестного и выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее школьница сбежала от матери и попала в реанимацию, выпав из окна.