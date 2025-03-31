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Российская школьница сбежала от матери и попала в реанимацию, выпав из окна

78.ru: в Ленобласти школьница сбежала от матери и выпала из окна
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В Ленинградской области 13-летняя школьница сбежала от матери и попала в реанимацию, упав с высоты. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в городе Гатчине. Девочка вместе с матерью ходила по магазинам в торговом центре «Кубус» и в какой-то момент отпросилась в книжный. После этого ребенок исчез — родительница сначала пыталась найти ее самостоятельно, а потом обратилась за помощью в полицию.

Оказалось, что школьница дошла до многоэтажного дома, расположенного на улице Рощинской, где выпала из окна. Ребенка госпитализировали в отделение реанимации, состояние девочки оценили как тяжелое. Ей провели две операции. У пострадавшей диагностирован разрыв селезенки, в данный момент она находится в сознании.

Известно, что ребенок воспитывается в полной многодетной семье и проживает в частном доме. Ее характеризуют как тихую, скромную и творческую. При этом школьная успеваемость у девочки «хромает».

Ранее двухлетний ребенок попал в реанимацию после падения из окна.

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