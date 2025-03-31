Комитет Госдумы одобрил расширение полномочий кабмина при исполнении бюджета

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект, расширяющий возможности кабмина России при исполнении бюджета в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости.

В случае принятия документ позволит правительству увеличить объем расходов бюджета на сумму дополнительных нефтегазовых доходов без правки закона о бюджете. Дополнительные средства будут поступать в резервный фонд и распределяться по согласованию с комиссией парламента.

Ожидается, что Госдума рассмотрит законопроект уже 2 апреля.

До этого сообщалось, что по итогам января и февраля 2025 года суммарные расходы Федерального бюджета России оказались значительно выше совокупных доходов.

За указанный период расходы российского бюджета составили примерно 7,764 трлн рублей, в то время как доходы — только 3,923 трлн рублей. Таким образом, дефицит государственной казны за первые два месяца 2025 года оказался на уровне 3,841 трлн рублей.

Ранее стала известна сумма выплат в бюджет страны со стороны оставшихся в РФ иностранных фирм.