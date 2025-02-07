Стало известно о состоянии подростка, сбежавшего в РФ из Финляндии

РБК: в Петербург доставили сбежавшего в РФ через границу с Финляндией ребенка

Несовершеннолетний, который сбежал в Россию, незаконно перейдя границу с Финляндией, в настоящее время находится в социальном учреждении в Санкт-Петербурге. Его состояние стабильное, он здоров и уже успел пообщаться с матерью по телефону, сообщил начальник отдела по связям с общественностью и СМИ аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Алексей Буцайло в интервью РБК Петербург.

«Ребенок цел и здоров, находится под присмотром», — отметил он.

Представитель аппарата омбудсмена по правам ребенка не стал комментировать информацию о том, что мальчик является гражданином Украины.

Согласно данным пограничной службы юго-восточной Финляндии, на которые ссылается финский портал Yle, мальчик нелегально пересек границу 31 января в районе города Иматра. Факт незаконного пересечения границы был зафиксирован пограничниками.

«Приоритет номер один — вернуть мальчика как можно быстрее», — заявил глава следственного управления полиции Юго-восточной Финляндии Юсси Хонканен.

Министерство иностранных дел Финляндии отказалось комментировать ситуацию в разговоре с финскими журналистами. Власти республики обратились к России с просьбой вернуть мальчика на свою территорию.

Подростку 13 лет, его семья находится в Финляндии и пока не может приехать в Россию.

Ранее посол РФ раскрыл, когда НАТО начнет размещать военные силы в Финляндии.