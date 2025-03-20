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Мать нашла депортированного из США сына среди заключенных в сальвадорской тюрьме

Daily Mail: венесуэлка случайно нашла депортированного из США сына в сальвадорской тюрьме
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Secretaria de Prensa de la Presidencia/Reuters

Женщина из Венесуэлы рассказала, что была ошеломлена, увидев своего сына в сальвадорской тюрьме после того, как его депортировали из США, пишет Daily Mail.

Мирелис Касик Лопес, жительница Венесуэлы, была потрясена, узнав, что ее 24-летний сын, Франсиско Хосе Гарсиа Касик, оказался среди более чем 100 членов банды, депортированных администрацией Трампа в печально известную тюрьму строгого режима в Сальвадоре. Женщина ожидала, что сына отправят обратно в Каракас.

Франсиско, работавший парикмахером, покинул Венесуэлу в 2019 году в поисках лучшей жизни. Сначала он жил в Перу, а затем нелегально пересек границу США в сентябре 2023 года. Там он устроился в парикмахерскую в Техасе, однако в феврале 2024 года его снова задержали, а затем депортировали.

Мирелис узнала о судьбе сына, увидев его на новостных кадрах среди членов банды Tren de Aragua, доставленных в сальвадорскую тюрьму. На видео Гарсиа был запечатлен в белой тюремной одежде, с опущенной головой и наручниками на руках. Его брат, Себастьян, подтвердил, что это действительно Франсиско, узнав его по татуировкам и другим особенностям внешности.

Женщина настаивает, что сын не имеет отношения к преступной группировке. По ее словам, власти могли ошибочно принять его за члена банды из-за внешнего вида.

«Он не преступник. Он парикмахер. Его татуировки — это просто розы и имена членов семьи», — заявила она.

Ранее сообщалось, что Сальвадор поместил в свою «мегатюрьму» первых депортированных из США преступников.

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