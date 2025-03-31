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Стало известно о причастности вербовщика «Азова» к покушению на Соловьева

Mash: задержанный вербовщик «Азова» оказался причастен к покушению на Соловьева
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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Вербовщик украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), которого задержали в Москве в феврале 2025 года, оказался причастен к покушению на российского журналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, речь идет о 31-летнем Павле Г. В настоящее время он находится под стражей, недавно суд продлил ему арест на два месяца.

«Мужчина поддерживает террористическую организацию с 2014 года и является участником «спящей» ячейки в Москве и области», — говорится в материале.

Авторы публикации отметили, что в период с 2019 по 2022 год вербовщик находился на Украине. Здесь он, в том числе, принимал участие в консультациях с командиром одного из взводов «Азова» Давидом К. Последний просил москвича собирать данные о местах дислокации Вооруженных сил РФ в зоне боевых действий, а также об имеющейся у российских войск технике.

Более того, Павла Г. пытались уговорить вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Но он вернулся в российскую столицу, где начал проводить встречи со знакомыми и убеждать их присоединиться к «Азову».

«В 2022 году Паша Г. переводил деньги лидеру террористической организации NS/WP Crew Андрею Пронскому», — подчеркивается в публикации.

Из нее следует, что в РФ этого мужчину обвиняют в покушении на Владимира Соловьева. Как выяснили российские следователи, нападение было организовано по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

25 апреля 2022 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ объявила о предотвращении покушения на Соловьева. Впоследствии под стражей оказались восемь человек, включая Андрея Пронского. Во время одного из судебных слушаний лидер NS/WP Crew частично признал вину.

Ранее несколько фигурантов дела о покушении на Соловьева попали в перечень экстремистов.

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