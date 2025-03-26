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Российский суд вынес приговор 23 «азовцам»

Ростовский суд приговорил 23 участников «Азова» к срокам заключения до 23 лет
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Южный окружной военный суд приговорил 23 участников украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) к срокам лишения свободы от 13 до 23 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Суд вынес очный приговор 12 «азовцам», 11 — заочно. Отбывать наказание они будут в колониях строгого режима.

Гособвинитель просил суд назначить подсудимым сроки от 16 до 24 лет колонии, большинство участников батальона не признали вину, некоторые из них признали ее частично, подтвердив свое участие в «Азове». Кроме того, двое из 23 фигурантов были переданы украинской стороне в рамках обмена пленными и не принимали участия в заседаниях.

Среди подсудимых участники «Азова», которые весной 2022 года собирали сведения о местопребывании союзных сил Донецкой народной республики и России, передавали ее для обстрелов и вели стрельбу по позициям сил ДНР и РФ. Отмечается, что часть из подсудимых готовилась к насильственному захвату территорий ДНР, контролировали блок-посты, охраняли и обороняли военный городок, а также взятые под контроль Вооруженных сил Украины территории ДНР. «Азовцы» были задержаны при попытке выхода из зоны боевых действий.

Ранее на Украине бывшего бойца «Азова» задержали за подготовку нападения на ТЦК.

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