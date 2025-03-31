Частная узбекская авиакомпания запустила рейсы Ташкент — Москва

Частный узбекский авиаперевозчик Centrum Air с 31 марта запустил перелеты из Ташкента в Москву. Информация об этом появилась на сайте авиакомпании.

«Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю на современных самолетах Airbus A320 и A321. В апреле действует специальная цена на билеты из Москвы — от 716 тысяч сумов (4 660 рублей)», — рассказали представители Centrum Air.

27 марта стало известно, что департамент гражданской авиации министерства транспорта Туниса предоставил авиакомпаниям возможность заключать контракты с туроператорами из России для организации рейсов между двумя странами.

При этом если авиакомпании РФ захотят выполнять рейсы в Тунис, то им придется понести дополнительные крупные расходы, поскольку по-прежнему существуют логистические проблемы на фоне антироссийских санкций.

Возобновление прямых авиарейсов авиаперевозчика Nouvelair Tunisie запланировано на конец апреля 2025 года. Ожидается, что регулярные рейсы из Москвы на курорт Монастир будут производиться дважды в неделю по заказу туроператора Grand Express.

Ранее сообщалось, что в самолете во время рейса из Ташкента в Нью-Йорк родился ребенок.