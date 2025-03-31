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В Карелии мужчина с сыном избили неизвестного и похитили у него личные вещи

В Петрозаводске мужчина с сыном избили неизвестного, ограбили его и увезли
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В Петрозаводске мужчина с 17-летним сыном избили неизвестного, похитили у него личные вещи, связали ему руки и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщил СК СК России по республике Карелия в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, 28 марта житель Петрозаводска и его сын, днем находясь на улице города, решили совершить хищение имущества у ранее незнакомого им мужчины.

«Они нанесли ему удары руками по голове и, высказывая угрозы, открыто похитили его сотовый телефон. Злоумышленники повалили пострадавшего на землю, связали ему руки, после чего посадили в автомобиль и увезли в неизвестном ему направлении», — говорится в публикации.

В СК добавили, что, остановив автомобиль на участке местности в городе, преступники обыскали мужчину, забрали у него ключи, документы, банковские карты. После этого фигуранты заставили потерпевшего выйти из машины, а сами скрылись с места происшествия.

«Личности и местонахождение подозреваемых были незамедлительно установлены, при силовой поддержке сотрудников Росгвардии фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение», — сообщили в ведомстве.

До этого сообщалось, что в Новороссийске мужчина уговаривал 14-летнюю девочку пойти с ним на «вписку», когда она гуляла с собакой.

Ранее в Красноярском крае банда семь лет похищала девушек и заставляла их заниматься проституцией.

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