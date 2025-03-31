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В Красноярском крае банда семь лет похищала девушек и заставляла их заниматься проституцией

Baza: в Красноярском крае будут судить банду похитителей-сутенеров
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Shutterstock/Tinnakorn jorruang

В Красноярском крае преступная группа семь лет похищала одиноких девушек и заставляла их заниматься проституцией. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Группировка начала преступную деятельность в январе 2018 года, в состав банды входили 40 человек. Злоумышленники выслеживали и похищали одиноких девушек и заставляли их заниматься проституцией.

За отказ работать и попытки сбежать, невольниц жестоко избивали и унижали. Преступники действовали на территории Красноярского края и в Республике Хакасия в течение семи лет.

Возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества с целью совершения тяжких преступлений, подозреваемым может грозить до 10 лет лишения свободы. По данным Telegram-канала Baza, в банде была строгая иерархия — руководитель группы, бухгалтер, которая вела учёт заработанных с похищенных девушек средств, «кадровик», «офис-менеджеры», несколько охранников и надзиратели.

До этого сообщалось, что в Курской области автомобилисты нашли на трассе дезориентированную женщину, которая сбежала из трудового рабства. Спасенная неравнодушными водителями жительница Волгограда рассказала, что работала у цыган в таборе. Она несколько месяцев трудилась на сборе яблок в Обоянских садах. За работу ей не заплатили, после чего россиянке удалось сбежать. Двое суток она шла по трассе, пытаясь попасть домой. Волгоградку доставили в отдел полиции. Оттуда ее забрали волонтеры.

Ранее в Ростовской области два брата три года держали в рабстве пятерых человек.

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