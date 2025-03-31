В Красноярском крае банда семь лет похищала девушек и заставляла их заниматься проституцией

В Красноярском крае преступная группа семь лет похищала одиноких девушек и заставляла их заниматься проституцией. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Группировка начала преступную деятельность в январе 2018 года, в состав банды входили 40 человек. Злоумышленники выслеживали и похищали одиноких девушек и заставляли их заниматься проституцией.

За отказ работать и попытки сбежать, невольниц жестоко избивали и унижали. Преступники действовали на территории Красноярского края и в Республике Хакасия в течение семи лет.

Возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества с целью совершения тяжких преступлений, подозреваемым может грозить до 10 лет лишения свободы. По данным Telegram-канала Baza, в банде была строгая иерархия — руководитель группы, бухгалтер, которая вела учёт заработанных с похищенных девушек средств, «кадровик», «офис-менеджеры», несколько охранников и надзиратели.

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