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В Новороссийске неизвестный пытался похитить 14-летнюю девочку

В Краснодарском крае неизвестный пытался похитить школьницу
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Telegram-канал «Kub Mash»

В Новороссийске мужчина уговаривал 14-летнюю девочку пойти с ним на «вписку», когда она гуляла с собакой. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Новороссийск».

О произошедшем в социальных сетях рассказала мать школьницы. По словам женщины, инцидент произошел во дворе ЖК «Босфор», ее дочь гуляла с собакой, когда к ней подошел незнакомец.

Мужчина пытался убедить подростка сесть в машину под предлогом поездки «на вписку». Девочка отказалась, заявив, что она еще маленькая, однако молодой человек продолжал настаивать.

Семья обратилась с заявлением в правоохранительные органы. По данным местных СМИ, личность злоумышленника устанавливают полицейские, проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Кемеровской области неизвестный мужчина пытался заманить девочку в машину. Ребенок не поверил незнакомцу, убежал домой и рассказал обо всем родителям. На записи уличных камер видеонаблюдения злоумышленник не попал.

Ранее в Красноярском крае банда семь лет похищала девушек и заставляла их заниматься проституцией.

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