Обвинение запросило 13 лет колонии и штраф 315 млн для экс-замглавы Минцифры РФ

Гособвинение просит приговорить экс-замглавы Минцифры РФ Максима Паршина, обвиняемого в получении взятки, к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 315 млн рублей. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала Хамовнического суда Москвы, где проходит заседание.

«Прошу признать Паршина виновным и назначить ему 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказал представитель гособвинения в ходе прений сторон.

Бывшего заместителя главы Минцифры Паршина задержали в момент получения взятки в размере 3,75 млн рублей в московском ресторане. Дело возбуждено по статье о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере. По этой статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.

Сам Паршин свою вину отрицает и называет работу следователей «предвзятой и искаженной». Он пояснил, что его действия были направлены на «исправление катастрофической ситуации в сфере отбора заявок на гранты» и без этого многие проекты вообще не увидели бы свет.

Кроме Паршина на скамье подсудимых находится предполагаемый взяткодатель — экс-гендиректор ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александр Моносов. Он также отверг предъявленное ему обвинение. По версии следствия, Моносов хотел дать взятку Паршину за выделение гранта его фирме, которая специализировалась на разработке ИТ-решений.

Ранее фигуранта дела о взятке экс-замглавы Минцифры РФ отправили в СИЗО.