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В Подмосковье 12-летняя школьница выпала из окна, готовя брату сюрприз на день рождения

В Подмосковье 12-летняя девочка выпала из окна, когда готовила сюрприз для брата
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Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

В Московской области подготовка 12-летней школьницы сюрприза ко дню рождения старшего брата закончилась трагедией. Девочка пыталась спрятать подарок на подставке для кондиционера и выпала из окна. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в одном из городов на юго-западе области 3 марта. В момент ЧП в квартире, помимо школьницы, находились ее отец и бабушка.

По информации издания, девочка приготовила сувенир в подарок брату, и пока юноша гулял с друзьями, решила закрепить его с внешней стороны окна. Школьница открыла створку окна, высунулась на улицу и внезапно сорвалась. Поначалу ее падения никто не заметил. Через время прохожие обратили внимание на мигающий в сугробе гаджет. Они подошли ближе и обнаружили под окнами ребенка с телефоном в руке. Очевидцы вызвали скорую, но спасти девочку не удалось.

Ранее в Петербурге годовалый мальчик выпал из окна кухни, пока мать готовила еду.

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