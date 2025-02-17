Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области инсценировали атаку дроном ради выплат

Гладков: жители Белгородской области инсценировали атаку дрона ради компенсаций
close
Depositphotos

Атаку дрона инсценировали жители Белгородской области ради выплаты компенсации. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на еженедельном оперативном совещании правительства области, видео опубликовано на его странице во «ВКонтакте».

Губернатор рассказал, что инцидент произошел в Волоконовском районе. Силовики увидели горящий автомобиль и пьяную компанию. Один из мужчин, имитируя атаку БПЛА, бросил похожий на дрон предмет в горящую машину. Информация о происшествии была передана в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

По предварительным данным, таким образом они хотели получить компенсацию, которая составляет от 10 тыс. рублей на каждого члена семьи до 100 тыс. рублей за полную утрату имущества.

«Есть признаки сожжения автомобиля с целью получения компенсации с обоснованием через атаку со стороны Вооруженных сил Украины», — сказал Гладков, назвав этот случай вопиющим.

Он добавил, в Белгородской области есть люди, которые пытаются нажиться на трагедиях, однако власти не намерены замалчивать подобные случаи.

14 февраля президент Владимир Путин поручил организовать поддержку для жителей Курской, Белгородской и Брянской областей по принципу «одного окна».

Ранее следственный комитет сообщил о росте дел о терроризме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами