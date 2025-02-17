В Белгородской области инсценировали атаку дроном ради выплат

Атаку дрона инсценировали жители Белгородской области ради выплаты компенсации. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на еженедельном оперативном совещании правительства области, видео опубликовано на его странице во «ВКонтакте».

Губернатор рассказал, что инцидент произошел в Волоконовском районе. Силовики увидели горящий автомобиль и пьяную компанию. Один из мужчин, имитируя атаку БПЛА, бросил похожий на дрон предмет в горящую машину. Информация о происшествии была передана в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

По предварительным данным, таким образом они хотели получить компенсацию, которая составляет от 10 тыс. рублей на каждого члена семьи до 100 тыс. рублей за полную утрату имущества.

«Есть признаки сожжения автомобиля с целью получения компенсации с обоснованием через атаку со стороны Вооруженных сил Украины», — сказал Гладков, назвав этот случай вопиющим.

Он добавил, в Белгородской области есть люди, которые пытаются нажиться на трагедиях, однако власти не намерены замалчивать подобные случаи.

14 февраля президент Владимир Путин поручил организовать поддержку для жителей Курской, Белгородской и Брянской областей по принципу «одного окна».

Ранее следственный комитет сообщил о росте дел о терроризме.