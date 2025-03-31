В Литве заявили о планах продать изъятые белорусские молоковозы

Глава генпрокуратуры Литвы Нида Грунскене заявила, что республика продаст изъятые у Зимбабве белорусские молоковозы и пожарные машины. Об этом сообщает новостной портал Bernardinai.

По словам Грунскене, будут проданы 17 молоковозов и столько же пожарных автомобилей. Она подчеркнула, что данное решение является окончательным, а ответственность за его исполнение ложится на Таможенное управление.

Глава генпрокуратуры Литвы выразила надежду, что приобретатель техники направит ее на Украину. Она подчеркнула, что Киев действительно нуждается в ней.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Литва изучает возможность передачи Украине 17 белорусских пожарных машин, которые были конфискованы в одном из портов страны в 2023 году при их отправке в Зимбабве.

Литовские власти подчеркнули, что пожарные машины конфисковали в Клайпедском порту в марте 2023 года из-за санкций в отношении Белоруссии и компании Red Lion, которая их поставляла.

Ранее в Литве пропали четверо американских военных.