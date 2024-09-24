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Литва может передать Украине конфискованные белорусские пожарные машины

ZimLive: Литва хочет отдать Киеву белорусские пожарные машины, купленные Зимбабве

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Ints Kalnins/Reuters

Литва изучает возможность передачи Киеву 17 белорусских пожарных машин, которые были конфискованы в одном из портов страны в 2023 году при их отправке в Зимбабве. Об этом сообщает ZimLive.

Литовские власти подчеркнули, что пожарные машины конфисковали в Клайпедском порту в марте 2023 года из-за санкций в отношении Белоруссии и компании Red Lion, которая их поставляла.

Генпрокурор Литвы Нида Грунскене подчеркнула, что по данному факту проводится досудебное расследование. Она подчеркнула, что транспорные средства были конфискованы, рассматривает вопрос об их возможной передаче Украине.

Она подчеркнула, что Литва проинформировала Зимбабве о своем решении по дипломатическим каналам. Грунскене добавила, что Вильнюс ждет, что Хараре воспользуется своим правом на апеляцию.

Издание подчеркивает, что генеральный прокурор Зимбабве Вирджиния Мабхиза посетила Литву в начале этого года с просьбой вернуть автомобили, но получила отказ.

Она отметила, что белорусские машины необходимы для тушения пожаров, защиты жизни и имущества, а также сохранения объектов всемирного наследия и важных сельскохозяйственных культур во время засухи.

До этого в Литве призвали разрешить Украине наносить удары по России ракетами большой дальности.

Ранее Россия пообещала ответить Литве в случае конфискации авто с российскими номерами.

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