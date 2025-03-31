Власти Крыма и журналисты восстановили могилу военкора Федорчака

Власти Республики Крым и местные журналисты при непосредственном участии МИЦ «Известия» общими усилиями восстановили после поджога могилу военного корреспондента издания «Известия» Александра Федорчака. Об этом сообщил ТАСС его отец Сергей.

«Я очень благодарен всем государственным структурам и всем коллегам по телецеху. Сообща могилу поправили, крест с портретом восстановили, привезут венки по максимуму такие же, как были», — сказал он.

В ночь на понедельник неизвестные подожгли могилу военкора, погибшего в зоне СВО.

31 марта журналисты РЕН ТВ сообщили об осквернении могилы военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака, которая находится в Республике Крым. Неделю назад мужчина получил ранение в зоне боевых действий, его спасти не удалось.

На фоне произошедшего правоохранители возбудили два уголовных дела. Генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин, в свою очередь, назвал «скотами» разгромивших могилу вандалов. Он выразил уверенность, что эту «акцию» организовала украинская сторона.

Ранее было возбуждено дело об осквернении могилы военкора Федорчака.