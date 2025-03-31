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Пожарный в Германии сознался в серии поджогов

DPA: немецкий пожарный сознался, что совершил серию поджогов ради славы
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IMAGO/Sabine Gudath/Global Look Press

Доброволец пожарной службы сознался на суде в Германии в совершении серии умышленных поджогов в приграничной зоне между Гессеном и Баварией, чтобы обрести известность и общественное признание. Об этом сообщает немецкое агентство DPA.

Прокуратура обвинила мужчину в 20 поджогах, два из которых с отягчающими обстоятельствами, и трех покушениях на поджог в период с 2018 по 2024 годы. Следствие установило, что обвиняемый разработал специальное устройство с таймером задержки возгорания через 12-24 часа после установки.

В основном подсудимый поджигал поленницы дров, лес, луга и охотничьи вышки. Однако с годами он стал выбирать и более ценные объекты для поджогов, такие как дачный домик одной семьи и лесную хижину с пасекой. Оба неоднократно использовались владельцами для ночлега. В результате пожаров никто не пострадал.

Летом 2024 года 47-летнего добровольца удалось вычислить по следам ДНК, и с того времени он находится в СИЗО. Представ перед земельным судом Ашаффенбурга, подсудимый сознался в некоторых поджогах, в которых его обвиняют. По его словам, он не хотел никому навредить и поступал так, чтобы о нем написали в прессе.

28 марта телеканал SVT со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в мечеть в муниципалитете Уддевалла на юго-западе Швеции. Пожар удалось потушить до его распространения.

Ранее в Лондоне напали на поджигателя Корана.

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