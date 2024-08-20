Расследование по делу экс-замглавы Минцифры Паршина завершено

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о взяточничестве в отношении бывшего заместителя главы Минцифры России Максима Паршина и экс-генерального директора ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Расследование уголовного дела в отношении Паршина и Моносова завершено и утверждено надзорным ведомством. Материалы дела в отношении фигурантов переданы в столичный суд», — отметил источник агентства.

По данным Хамовнического суда Москвы, судебное заседание по делу назначено на 21 августа. 12 июля сообшалось, что Моносова отпустили из СИЗО, однако его текущая мера пресечения неизвестна. Адвокат Моносова отказался комментировать информацию о его освобождении.

Паршина и Моносова задержали 12 июля 2023 года в ресторане в Москве, когда Моносов передавал Паршину 3,75 млн рублей. Изначально Басманный суд поместил их под домашний арест, но Мосгорсуд изменил меру пресечения на заключение под стражу после обращения Генпрокуратуры. Следствие считает, что взятка предназначалась за грант для фирмы Моносова, занимающейся IT-разработками. Оба обвиняемых свою вину не признали.

Ранее в Екатеринбурге задержали замминистра и экс-начальницу одного из отделов министерства.