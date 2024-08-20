Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Расследование по делу экс-замглавы Минцифры Паршина завершено

Дело экс-замглавы Минцифры Паршина о получении взятки завершено

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о взяточничестве в отношении бывшего заместителя главы Минцифры России Максима Паршина и экс-генерального директора ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Расследование уголовного дела в отношении Паршина и Моносова завершено и утверждено надзорным ведомством. Материалы дела в отношении фигурантов переданы в столичный суд», — отметил источник агентства.

По данным Хамовнического суда Москвы, судебное заседание по делу назначено на 21 августа. 12 июля сообшалось, что Моносова отпустили из СИЗО, однако его текущая мера пресечения неизвестна. Адвокат Моносова отказался комментировать информацию о его освобождении.

Паршина и Моносова задержали 12 июля 2023 года в ресторане в Москве, когда Моносов передавал Паршину 3,75 млн рублей. Изначально Басманный суд поместил их под домашний арест, но Мосгорсуд изменил меру пресечения на заключение под стражу после обращения Генпрокуратуры. Следствие считает, что взятка предназначалась за грант для фирмы Моносова, занимающейся IT-разработками. Оба обвиняемых свою вину не признали.

Ранее в Екатеринбурге задержали замминистра и экс-начальницу одного из отделов министерства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами