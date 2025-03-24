Оренбургского военкома осудили на семь лет из-за взяток

Главу военкомата в Оренбургской области осудили на семь лет из-за взяток

Главу военкомата в Оренбурге приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу 1,5 млн рублей из-за взяток. Об этом сообщается на сайте Дзержинского районного суда Оренбурга.

После освобождения из тюрьмы мужчине будет запрещено занимать некоторые должности на государственной службе в течение 4,5 года.

По данным суда, речь идет о четырех эпизодах получения денежных средства за содействие в освобождении мужчин от призыва на военную службу, а также о случае передачи им взятки врачу-кардиологу за внесение ложных сведений в медицинские документы призывников.

Приговор еще не вступил в законную силу.

До этого мать мобилизованного мужчины осудили за попытку дачи взятки военкому. Оказалось, что взявший деньги россиянки сотрудник не мог исполнить свое обещание, а лишь разносил повестки. Позже его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Суд признал женщину виновной в покушении на дачу взятки должностному лицу и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Ранее в Петербурге 76-летнюю пенсионерку осудили за поджог машины у военкомата.