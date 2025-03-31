В Перми медики не спасли ребенка, выпавшего из окна шестого этажа

В Перми маленький ребенок не выжил после падения из окна. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в квартире на шестом этаже. Мать находилась в жилье, но на непродолжительное время оставила сына 2022 года рождения без присмотра. В какой-то момент мальчик залез на подоконник и сорвался вниз. Спасти его не удалось.

На данный момент в ситуации разбираются следователи.

«В настоящее время проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщается в публикации.

До этого подобный случай произошел в Вологде. Двухлетний ребенок остался без присмотра и в какой-то момент выпал из окна. Лежащую около дома девочку заметил прохожий и вызвал медиков.

Пострадавшая получила серьезные травмы, ее состояние оценили как тяжелое, специалисты поместили ее в отделение реанимации.

Ранее на Камчатке мужчина упал с высоты, пытаясь спуститься из окна по простыням.