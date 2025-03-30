Март 2025 года в Москве стал вторым самым теплым за всю историю

Леус: этот март в Москве стал вторым в списке самых теплых за время наблюдений

Март 2025 года в Москве вышел на второе место в списке самых теплых за все время инструментальных наблюдений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что средняя температура воздуха достигла отметки в +3,9°С.

«Он переместился на второе место в списке самых теплых первых весенних месяцев за все время инструментальных наблюдений за погодой, обогнав март 2020 года, тогда температура месяца составила плюс +3,8℃», — написал синоптик.

Первое место по этому показателю занимает март 2007 года, тогда среднемесячная температура составила плюс +4,4°С. Специалист отметил, что шансов догнать его за оставшиеся два дня у нынешнего марта нет.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура выше нормы установится практически во всех регионах России к 1 апреля. Показатели ниже нормы ожидаются в Красноярском и Забайкальском краях, а также в западных районах Якутии. Но тепло постепенно придет и в эти регионы, добавил Вильфанд.

Ранее синоптик спрогнозировал майскую погоду на юге европейской части РФ.