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Почти 100 российских школьников не смогли улететь в Китай из-за туроператора

Почти 100 школьников из России лишились поездки в Китай из-за туроператора
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Shutterstock

Почти 100 школьников из Магаданской и Сахалинской областей, а также Хабаровского и Камчатского краев лишились поездки в Китай по вине одного из туроператоров Владивостока. Об этом сообщает газета «Известия».

Как уточнила сопровождающая детей Елена Пикторова, сначала группа узнала о «каких-то неполадках» с отелем, а спустя день из Китая поступила информация о том, что в страну никто не поедет, поскольку ничего не было оплачено.

«Ожидание от поездки было положительное. Мы думали, что получим много позитивных эмоций, все будет хорошо, и мы даже не представляли, что произойдет такой инцидент. И вот за день мы и узнаем, что, возможно, не поедем в Китай. Все были в шоке», — рассказала одна из школьниц.

Выяснилось, что туроператор несколько дней не выходил на связь, а затем предложил два варианта: или дети меняют билет и летят сами, или их родители оплачивают гостиницу до вылета домой.

По данному факту проведена проверка. Действия фирмы были квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

По информации сервиса «Яндекс Путешествия» наиболее популярными зарубежными направлениями в 2025 году среди россиян, помимо Китая, оказались Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет, Южная Корея и Италия.

Отмечается также, что туристы приступили к раннему бронированию зарубежных поездок на майские праздники и лето на одну-две недели раньше, чем в 2023 и 2024 годах.

Ранее россиянам дали советы, как правильно собирать чемодан в путешествие.

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