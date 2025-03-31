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Названы самые популярные зарубежные направления для отдыха среди россиян

Турция и ОАЭ вошли в число популярных направлений для отдыха среди россиян
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mariakray/Shutterstock/FOTODOM

Наиболее популярными зарубежными направлениями для путешествий в 2025 году среди россиян оказались Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Италия. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Путешествия».

По словам аналитиков, российские путешественники также стали больше интересоваться поездками в Египет, Южную Корею и Китай.

«В целом благодаря месяцу выгодных условий число бронирований россиян за границей увеличилось на 20%», — сообщили они.

Согласно данным сервиса, туристы приступили к раннему бронированию зарубежных поездок на майские праздники и лето на одну-две недели раньше, чем в 2023 и 2024 годах.

Председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя» Наталья Стамбульникова до этого говорила, что предстоящим летом гарантированная загрузка отелей в Крыму уже на сегодняшний день составляет 30%, а на туры выходного дня у многих отельеров забронировано 100% номеров. Туристов привлекает отдых у моря даже просто в выходные дни, проведение спецоперации их не отпугнуло, уточнила она.

Ранее сообщалось, что Турция ожидает, что Черноморская инициатива заработает.

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