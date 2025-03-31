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Россиянам дали советы, как правильно собирать чемодан в путешествие

Турэксперт Абакумова: важно составить список вещей перед путешествием
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Depositphotos

Эксперт отдела продаж сервиса Onlinetours Дарья Абакумова в беседе с РИАМО рассказала, как правильно собирать чемодан, чтобы в путешествии избежать неприятностей. Начать сборы она посоветовала с документов, денег, гаджетов и зарядок к ним.

«Чтобы в ночь перед отъездом не нервничать, как перед экзаменом, составьте список необходимых в поездке предметов как минимум за неделю. Еще лучше — разделить список на подразделы по категориям и, собирая чемодан, просто ставить галочки», — сказала специалист.

Также, по ее словам, важно сделать копии всех документов и отправить на свою электронную почту на случай потери оригиналов.

При выборе одежды и обуви эксперт рекомендует учитывать сезон и цель поездки. Что касается лекарств, в аптечке всегда должны быть обезболивающие препараты, противовоспалительные средства, препараты от аллергии, антибиотики, средства от укачивания, антисептики, пластыри и бинты, заключила Абакумова.

Россияне активно бронируют летние туры. В особенно интенсивном поиске находятся семьи с детьми: традиционно у них повышенные требования к отелям и береговой линии. Чтобы семейный отдых на море удался, очень важны хорошие пляжи и развитая инфраструктура. Какие бюджетные направления подойдут для отпуска с ребенком и во сколько обойдется путевка в 2025 году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России выбрали лучшие проекты в области туризма.

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