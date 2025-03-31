Президентский фонд природы поможет сохранению редких животных в РФ

Новый Президентский фонд экологических и природных инициатив поможет защитить и сохранить редких и исчезающих животных. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев, пишет ТАСС.

«Редкие и исчезающие животные - это тоже то направление, которое, я думаю, найдет отражение в работе фонда, и такие проекты тоже будут поддержаны. Нам, конечно, очень важно этих животных защитить», — сказал Патрушев.

Среди задач фонда Патрушев также отметил, что одной из задач фонда является консолидация усилий общественности, бизнеса и органов власти в деле экологии.

Недавно ветеринар и сооснователь хосписа для диких кошек «Дом тигра» Яна Олейникова заявила, что в России наблюдается рост интереса к экзотическим животным, что приводит к увеличению числа диких животных, содержащихся в неволе.

Рассматриваются инициативы и для улучшения условий содержания домашних животных. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил из-за роста случаев нападений собак на людей в обязательном порядке начать чипировать домашних животных.

Ранее в России захотели сделать бесплатным проезд с животными из приютов.