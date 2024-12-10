В России выросло число разведенных в неволе диких животных

В России наблюдается рост интереса к экзотическим животным, что приводит к увеличению числа диких животных, содержащихся в неволе. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации зоозащитников, большинство продаваемых диких зверей в стране были выведены здесь же — они рождаются в частных зоопарках и у заводчиков. Эксперты связывают развитие внутреннего рынка с отсутствием строгих наказаний за разведение и содержание экзотических видов.

«Это серьезная проблема, так как в России уже давно наблюдается избыток львов, тигров, медведей и других диких животных. Ответственные зоопарки проводят стерилизацию всех таких животных», — отметила ветеринар и сооснователь хосписа для диких кошек «Дом тигра» Яна Олейникова.

По словам Олейниковой, количество животных, выведенных в неволе, стало слишком велико, и их нельзя вернуть в дикую природу или разместить в зоопарках на постоянное содержание из-за возможной угрозы для других видов. В результате многие из них оказываются брошенными на улицах, оставленными в приютах или выброшенными на свалки в закрытых сумках.

Так, в середине октября волонтеры спасли четырехмесячного львенка Назира с переломанными лапами из развлекательного заведения в Чечне — его вес составлял всего четыре килограмма, и он почти не ел. Аналогичный случай произошел осенью 2024 года в Краснодарском крае, где волонтерам был передан львенок с травмами лап и позвоночника.

«Мы получаем обращения практически каждую неделю, и большинство из них касаются львят. Нерадивые владельцы устали от животных и пытаются их продать», — рассказала ветеринар Олейникова.

Ранее мексиканский наркобарон Тигр лишился шести тигров из-за рейда полиции.