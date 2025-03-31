Суд в Швейцарии отказался исключить из санкционного списка главу ММК, чтобы надавить на РФ

РИА: швейцарский суд отказался снять санкции с главы ММК для давления на РФ

Швейцарский суд отказался исключить из санкционного списка главу Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова, чтобы оказать давление на Россию. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на постановление суда.

Главу ММК 16 марта 2022 года внесли в список лиц, подпадающих под санкции Швейцарии в связи с началом Россией военной операции на Украине. В июне 2022 года бизнесмен подал иск. Спустя год запрос был отклонен федеральным департаментом экономики, образования и исследований. Глава ММК инициировал процедуру обжалования этого решения в Федеральном административном суде 24 июля 2023 года.

В сентябре 2023 года стало известно, что суд Евросоюза отклонил иск Рашникова, который требовал исключить его из санкционных списков.

Рашников является основным акционером с долей 79,76% и председателем совета директоров ММК, который считается крупнейшим мировым производителем стали и занимает лидирующие позиции в рейтинге предприятий черной металлургии России.

В феврале сообщалось, что Высший суд Евросоюза провел открытые слушания по апелляциям пяти российских бизнесменов, оспаривающих сохранение их в санкционном списке ЕС.

Ранее Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке для выхода из-под санкций.