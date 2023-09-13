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Владелец ММК Рашников проиграл иск о снятии санкций со стороны ЕС

Суд ЕС отказался снять санкции с российского бизнесмена Виктора Рашникова

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Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости

Суд Евросоюза отклонил иск российского бизнесмена Виктора Рашникова, который требовал исключить его из санкционных списков. Об этом сообщает ТАСС.

«Иск Рашникова отклонить, возложить на него обязанность по оплате судебных расходов», — зачитал решение инстанции судья.

Рашников является основным акционером с долей 79,76% и председателем совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК). В середине марта 2022 года он попал в список тех, против которых ЕС ввел четвертый пакет антироссийских рестрикций. Через полгода бизнесмена США также включили в санкционный перечень.

ММК считается крупнейшим мировым производителем стали и занимает лидирующие позиции в рейтинге предприятий черной металлургии России.

В конце 2022 года президент России Владимир Путин заявил на церемонии награждения в Кремле, что россияне, удостоенные государственных наград, пишут историю страны и строят фундамент для жизни следующих поколений. Среди награжденных был и Рашников.

Ранее стало известно, что, согласно рейтингу BBI, миллиардеры из России потеряли почти $18 млрд

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