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Переправщик понтона, перевернувшегося в Царском селе, отделался условным сроком

Переправщик перевернувшегося в Царском селе понтона получил 1,5 года условно
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Телеграм-канал «112»

Монтажник ООО «Маринпласт» Алексей Тихонов, который в июне прошлого года перевозил людей на понтоне в Царском селе, получил условный срок из-за инцидента, в ходе которого судно перевернулось. Об этом объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила в своем Telegram-канале.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года с запретом заниматься деятельностью по управлению внутренним водным транспортом сроком на 2 года», — указано в сообщении.

Инстанция установила, что в день трагедии, в результате которой не стало одного человека и пострадали еще трое, Тихонов посадил на понтон «Остров-15» 24 человек при вместимости в 12 человек. Кроме того, судно не было оборудовано спасательными средствами. В результате понтон перевернулся на пруду Екатерининского парка.

Отмечается, что Тихонов свою вину признал.

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