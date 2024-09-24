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Волонтер подарил бойцам РФ двух волков для помощи на СВО

SHOT: две волчицы помогают российским военным выполнять боевые задачи в зоне СВО

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Телеграм-канал Shot

Волонтер из Хакасии передал бойцам СВО двух волчиц, чтобы те помогали солдатам выполнять боевые задачи в зоне СВО. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В публикации говорится, что животные слышат подлет беспилотников и заранее предупреждают об опасности.

Сам волонтер рассказал, что волчиц в лесу еще детенышами, выкормил и вырастил. Животные проявили себя как отличные охранники. Также мужчина помогал активистам «Народного фронта». Через организацию о волках узнали военнослужащие одного из подразделений и попросили передать хищников им.

«Сейчас они привыкают к своим новым хозяевам и готовятся стать настоящими помощниками. Бойцы утверждают, что хищницы обладают хорошей чуйкой, общительны и активны, и могут заранее предупредить об опасности», — утверждают авторы канала.

В июле оренбургский депутат Иван Кочугуров потребовал приравнять зоозащиту к экстремизму. Он назвал «зоозащитников» неформальным объединением сторонников нахождения агрессивных безнадзорных собак на улицах, которое публично клевещет в адрес детей, призывает к неповиновению властям. По его словам, на фоне СВО такого рода зоозащита «выгодна только врагам нашего народа».

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