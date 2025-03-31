Две пьяные компании устроили вооруженную потасовку в российском городе

В Челябинске конфликт в баре закончился массовой дракой двух компаний. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел после того, как молодые люди поссорились в одном из городских баров. В какой-то момент один из участников потасовки применил перцовку, ситуация обернулась массовой дракой двух компаний.

В результате случившегося пострадал один человек. Его доставили в медицинское учреждение. У него повреждена роговица глаза.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося. Отмечается, что после драки одна из компаний пошла в другой бар, где молодых людей и задержали.

До этого в Туле группа молодых людей устроила массовую драку на улице, нападая на людей ради веселья. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

Ранее массовая драка со стрельбой произошла в российском городе и попала на видео.