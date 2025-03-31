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Компания молодых людей устроила массовую драку в российском городе ради веселья

В Туле компания юношей устроила массовую драку ради веселья

В Туле группа молодых людей устроила массовую драку на улице, нападая на людей ради веселья. Об этом сообщает Telegram-канал «Тула жесть».

Инцидент произошел на улице Металлургов. Компания юношей нападала на людей без видимых причин ради веселья. На кадрах с места происшествия видно большое количество дерущихся людей.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

До этого массовая драка со стрельбой произошла в российском городе и попала на видео. Очевидцы сообщили, что все началось с криков. После этого один из участников потасовки достал предмет, похожий на пистолет, и другие мужчины повалили его на землю. Однако владелец оружия успел сделать два выстрела. Все участники случившегося установлены.

Ранее российский чиновник напал на участника совещания, конфликт засняли на видео.

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