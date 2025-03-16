Массовая драка со стрельбой произошла в российском городе и попала на видео

В Самаре на улице произошла массовая драка, которая закончилась стрельбой. Об этом сообщает 63.ru.

Инцидент произошел 15 марта на улице Мориса Тореза, рассказали порталу в местной полиции. Там один из мужчин в ходе конфликта применил пневматическое оружие.

Очевидцы сообщили, что все началось с криков. После этого один из участников потасовки достал предмет, похожий на пистолет, и другие мужчины повалили его на землю. Однако владелец оружия успел сделать два выстрела.

Отмечается, что все участники инцидента на данный момент установлены, по факту произошедшего проводится проверка. На кадрах с места происшествия, которые опубликовал Telegram-канал «Самара ДТП», видно, как примерно семь человек дерутся на дороге.

До этого в Подмосковье произошла потасовка со стрельбой, задержаны более 40 человек. Один из присутствующих открыл стрельбу во время драки.

Ранее стало известно о массовой драке в московском торговом центре.