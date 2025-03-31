В Петербурге пенсионера обвинили в убийстве и расчленении арендодателя

Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО 77-летнего Николая Шапкина, которого обвиняют в убийстве и расчленении женщины, у которой он снимал квартиру. Об этом городская прокуратура сообщила в своем Telegram-канале.

«По версии следствия, 29 марта 2025 года обвиняемый, находясь в одной из квартир дома по Загородному проспекту, совершил убийство хозяйки комнаты, которая пришла к нему за арендной платой», — указано в сообщении.

Мужчина пробудет под арестом до 28 мая включительно.

Шапкина задержали 29 марта на лестничной площадке его дома. Он перевозил в тележке из продуктового магазина части человеческого тела. В арендованной им квартире также нашли останки женщины, после чего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Также в марте сообщалось о задержании пары, которую обвиняют в убийстве и расчленении знакомого в Мурино.

Ранее адвокат историка-расчленителя Соколова рассказал, что тот неоднократно просился на СВО.