В Петербурге пара расчленила знакомого и сложили тело в два чемодана

Полицейские задержали супругов по подозрению в расчленении мужчины в Петербурге

Супружескую пару задержали после того, как в Петербурге мужчина обнаружил два чемодана с останками человека. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, мужчина и женщина расправились со своим знакомым в городе Мурино в Ленобласти. Пытаясь скрыть произошедшее, по версии правоохранителей, пара расчленила тело, разложила по чемоданам и оставила на берегу Невы. Останки местный житель обнаружил только 1 марта.

Сейчас пара находится не в Петербурге. Вскоре их доставят в город для расследования.

Как сообщает «Mash на Мойке», пара жила в квартире, где, как полагают правоохранители, и произошло убийство. Супруг приехал в Ленобласть из Москвы, его жена – из Карелии. При этом последняя до 2023 года якобы была мужчиной, но официально сменила пол.

После инцидента пара отправилась в Карелию, где их задержали.

Тело в чемоданах обнаружил морж, который плавал в реке около дома по Славянской улице. Мужчина сообщил о находке правоохранителям.

Ранее в лесу Ленобласти нашли тело пропавшей более двух недель назад женщины.