В Петербурге пара расчленила знакомого и сложили тело в два чемодана

Супружескую пару задержали после того, как в Петербурге мужчина обнаружил два чемодана с останками человека. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.
По предварительным данным, мужчина и женщина расправились со своим знакомым в городе Мурино в Ленобласти. Пытаясь скрыть произошедшее, по версии правоохранителей, пара расчленила тело, разложила по чемоданам и оставила на берегу Невы. Останки местный житель обнаружил только 1 марта.
Сейчас пара находится не в Петербурге. Вскоре их доставят в город для расследования.
Как сообщает «Mash на Мойке», пара жила в квартире, где, как полагают правоохранители, и произошло убийство. Супруг приехал в Ленобласть из Москвы, его жена – из Карелии. При этом последняя до 2023 года якобы была мужчиной, но официально сменила пол.
После инцидента пара отправилась в Карелию, где их задержали.
Тело в чемоданах обнаружил морж, который плавал в реке около дома по Славянской улице. Мужчина сообщил о находке правоохранителям.
Ранее в лесу Ленобласти нашли тело пропавшей более двух недель назад женщины.