Российские депутаты оправдались за то, что наградили сами себя и жен

Депутаты Находки наградили сами себя за активную общественную работу

Депутаты городской думы Находки Приморского края наградили сами себя благодарственным письмом и почетной грамотой. Об этом сообщило издание «Подъем».

В список тех, кто получил награды, попали депутаты Олег Серганов и Александр Мильченко с супругами, а также Роман Коротков без супруги. Отмечается, что их должности в документе не указаны, поскольку они награждены не как народные избранники, а как жители Находки.

«Депутаты (...) удостоены наград не за политическую или депутатскую деятельность, а за вклад в воспитание детей и их активную общественную работу», — говорится в публикации.

Уточняется, что денежная премия в качестве дополнительного поощрения к грамоте не предусмотрена.

До этого депутат законодательного собрания Владимирской области Роман Кавинов, который не сдержал свое обещание поехать в зону проведения спецоперации на Украине, получил награду Минобороны РФ. Уточняется, что его наградили за вклад в укрепление обороны страны. Медаль Кавинову вручил заместитель военного комиссара области, полковник Владимир Корало во время осмотра пункта отбора на службу во Владимире.

Ранее мэр российского города заявил, что не будет принимать на работу мужчин, не служивших в армии.