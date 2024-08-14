Не сдержавший обещание поехать на СВО депутат получил медаль Минобороны

Депутат заксобрания Владимирской области Роман Кавинов, который вопреки своим заявлениям не поехал в зону специальной военной операции (СВО), получил награду министерства обороны РФ. Об этом сообщает издание «День во Владимире».

Заксобрание в среду, 13 августа, сообщило, что Кавинов награжден «за вклад в укрепление обороны Российской Федерации». Пост был удален, но текст сохранился в кэше. Через некоторое время кэш был также почищен, однако копия релиза осталась у журналистов.

Отмечается, что медаль Кавинову вручал заместитель военного комиссара по Владимирской области, полковник Владимир Корало во время осмотра пункта отбора на службу во Владимире.

Также сообщается, что в 2022 году, в период объявления в РФ частичной мобилизации, Кавинов заявлял, что собирается отправиться на СВО. Он стал первым из владимирских депутатов, который заявил о готовности служить в зоне спецоперации. Сам Кавинов позднее объяснял, что под призыв не попал из-за не самой востребованной специальности.

Ранее мэр российского города заявил, что не будет принимать на работу мужчин, не служивших в армии.