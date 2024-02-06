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Мэр российского города заявил, что не будет принимать на работу мужчин, не служивших в армии

Глава Кузнецка Златогорский призвал не брать на работу не служивших в армии

В Пензенской области глава городской администрации Кузнецка Сергей Златогорский призвал не брать на работу тех, кто не служил в армии. Об этом он заявил во время еженедельного оперативного совещания в мэрии.

В Кузнецке при приеме на работу в администрацию будут учитывать, служил мужчина в армии или нет. С такой инициативой выступил глава города Сергей Златогорский.

«Вы когда будете конкурсы проводить и там будут заявляться мужчины: те, кто не служил, пускай не приходят. Мне надо, чтобы здесь работали те, кто, если что, и за Родину может и так далее», — сообщил глава администрации.

Златогорский также пообещал делать ставку на специалистов, которые возвращаются из зоны проведения СВО, и отдавать предпочтение сотрудникам с боевым опытом.

Ранее глава района в ХМАО заявил, что депутат подарил ему сломанный ключ для устранения аварий.

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