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В Роспотребнадзоре ответили на сообщения о новом опасном вирусе

Роспотребнадзор: новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями в РФ не выявлены
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Shutterstock

Новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями в России не были найдены. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В ходе проводимого в Российской Федерации постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что в РФ были зафиксированы случаи заболевания неизвестным вирусом. Он якобы вызывает высокую температуру и сильный, отходящий с кровью кашель, при этом показывая негативные тесты на грипп и коронавирус.

По словам главного врача Домодедовской центральной городской больницы Андрея Осипова, похожие симптомы может вызвать пневмония, а новых вирусов в РФ нет.

В начале декабря 2024 года ВОЗ сообщала о вспышке такой «болезни Х» в Демократической Республике Конго. Сообщалось о появлении нового неизвестного заболевания с симптомами, напоминающими грипп.

Подробнее о возможном появлении нового вируса — в материале «Газеты.Ru» .

Ранее стало известно, что в РФ перестанут публиковать сводки о заболеваемости коронавирусом.

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