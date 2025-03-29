Кровавый кашель, высокая температура: что известно о новом вирусе, появившемся в России

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о случаях заболевания в России неизвестным вирусом, вызывающим кровавый кашель и высокую температуру. Ведомство запрашивает данные у источников информации. Врачи считают, что причиной симптомов могут быть грипп, пневмония, туберкулез или бактериальные инфекции. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Специалисты Роспотребнадзора следят за сообщениями о случаях заболевания в РФ неизвестным вирусом, вызывающим кровавый кашель. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения о случаях заболевания якобы неизвестным вирусом, которые были распространены в Telegram-канале. В администрации Telegram-канала запрашивается вся имеющаяся информация, связанная с публикацией», — заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в РФ были зафиксированы случаи заболевания неизвестным вирусом. Он якобы

вызывает высокую температуру и сильный, отходящий с кровью кашель, при этом показывая негативные тесты на грипп и коронавирус.

Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов заявил, что сейчас в России новых инфекций нет, а такие симптомы может вызывать пневмония.

«У нас таких случаев нет. По мониторингу, который проводит Роспотребнадзор, мы ничего нового не видим. Больше всего это похоже на вирус гриппа, который при тяжелых течениях вызывает пневмонию», — рассказал Осипов телеканалу «Звезда».

Кроме того, он добавил, что симптомы похожи на туберкулез.

Иммунолог Владимир Болибок также считает, что описанные симптомы может вызывать не новый неизвестный вирус, а туберкулез, корь, коклюш или микоплазменная инфекция.

«Больше напоминает бактериальную инфекцию. Если открылось кровохарканье, то первое, о чем думают: туберкулез, бактериальные инфекции — орнитоз — хламидийная инфекция, может быть микоплазменная инфекция», — приводит слова медика портал NEWS.ru

Он пояснил, что отрицательные тесты на коронавирус и грипп у заболевших людей объясняются тем, что пробы для них берутся со слизистых, где концентрация вируса после начала заболевания снижается.

«Их нужно делать в первые три-пять дней: что экспресс, что ПЦР-тест. Это больше касается COVID, гриппозный ПЦР дольше остается положительным», — сказал врач.

Неизвестные болезни

После пандемии COVID-19 в 2020 — 2021 годах, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) неоднократно предупреждала о потенциальном возникновении новой пандемии.

В апреле 2024 года британская газета The Guardian опубликовала результаты опроса Европейского общества по клинической микробиологии и инфекционным болезням (ESCMID) на тему того, какая болезнь вероятнее всего станет причиной следующей глобальной пандемии.

Опрос проводился среди ученых-специалистов в этой области. 57% респондентов заявили, что к такому сценарию приведет штамм вируса гриппа.

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При этом 21% опрошенных ученых считают, что причиной новой пандемии станет так называемая «болезнь X»

Термин «Болезнь X» используется ВОЗ с 2018 года и означает доселе неизвестное или мало изученное заболевание, которое потенциально способно вызвать кризис международного масштаба.

В начале декабря 2024 года ВОЗ сообщала о вспышке такой «болезни Х» в Демократической Республике Конго. Сообщалось, что от неизвестного заболевания с симптомами, напоминающими грипп, скончались более 140 человек.

Глава Роспортебназдора Анна Попова ранее заявила, что вируса, связанного с «болезнью Х» не существует, а этот термин используется лишь специалистами для моделирования различных эпидемиологических ситуаций.