Россиянин обстрелял мужчину из ружья во время конфликта у бара

В Амурской области арестовали подозреваемого в стрельбе по оппоненту из ружья

В Амурской области арестовали 34-летнего мужчину, подозреваемого в стрельбе по оппоненту из ружья во время конфликта у бара. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Он проведет под арестом два месяца.

Инцидент произошел 29 марта возле бара на Зейской улице в городе Благовещенске. Мужчина не менее трех раз выстрелил в оппонента из охотничьего ружья, причинив последнему огнестрельное ранение дробью.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 11 лет.

До этого неизвестный обстрелял автомобиль во Владивостоке. Предварительно, стрельба велась из травматического пистолета. Стражи порядка организовали проверку.

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