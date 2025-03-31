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Россиянин обстрелял мужчину из ружья во время конфликта у бара

В Амурской области арестовали подозреваемого в стрельбе по оппоненту из ружья

В Амурской области арестовали 34-летнего мужчину, подозреваемого в стрельбе по оппоненту из ружья во время конфликта у бара. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Он проведет под арестом два месяца.

Инцидент произошел 29 марта возле бара на Зейской улице в городе Благовещенске. Мужчина не менее трех раз выстрелил в оппонента из охотничьего ружья, причинив последнему огнестрельное ранение дробью.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 11 лет.

До этого неизвестный обстрелял автомобиль во Владивостоке. Предварительно, стрельба велась из травматического пистолета. Стражи порядка организовали проверку.

Ранее сибирячка пыталась сжечь бывшего возлюбленного вместе с машиной и попала на видео.

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