Названы факторы, которые могут препятствовать процессу похудения

Биохимические факторы могут препятствовать процессу похудения. Об этом RuNews24.ru рассказала нутрициолог Маргарита Валеева.

По ее словам, речь идет о гормонах, ферментах, метаболических реакциях и о балансе витаминов и минералов, нарушение которого может приводить к замедлению обмена веществ и блокировке жиросжигания. Так, первым фактором может выступать инсулинорезистентность, поскольку повышенный уровень инсулина мешает расщеплению жира.

Кроме того, метаболизм замедляет дефицит железа и недостаток витамина D. Последний влияет на секрецию инсулина и уровень аппетита. Еще один фактор — дисфункция щитовидной железы.

«Понимаете, похудение — это не только про калории и тренировки. <...> Если вы не видите результатов, несмотря на все усилия, стоит исследовать проблему глубже», — добавила Валеева.

Диетолог, заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии», доктор медицинских наук Антонина Стародубова до этого говорила, что греческий йогурт стоит включать в свой рацион питания, чтобы похудеть. По ее словам, он поможет улучшить пищеварение, усваивание витаминов и укрепить иммунитет.

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