Тренер рассказала, какая привычка поможет похудеть без усилий

Привычка ходить каждый день поможет сбросить вес без особых усилий и изнурительных тренировок. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на тренера Малию Фрей.

«Чтобы похудеть, нужно тратить на ходьбу 300 минут в неделю. Можно начать с 15-20-минутной прогулки, а затем постепенно добавлять к ним по 2 тысячи шагов», — говорится в сообщении.

По словам эксперта, в целом похудеть помогает любой вид физической активности. При этом ходьба также приносит пользу здоровью сердца и снижает артериальное давление, если гулять после еды. Помимо этого, она благоприятно сказывается на психическом здоровье, добавила Фрей.

Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины клиники «Медицина» (академика Ройтберга) Кирилл Антонов до этого говорил, что ходьба является эффективным способом поддерживать физическую активность, не требующим специального оборудования или экипировки. По его словам, это кардионагрузка, при которой активно работают все основные группы мышц, включая мышцы ног, живота и спины.

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