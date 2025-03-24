Диетолог рассказала, какие продукты помогут похудеть

Греческий йогурт стоит включать в свой рацион питания, чтобы похудеть. Об этом kp.ru рассказала диетолог, заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии», доктор медицинских наук Антонина Стародубова.

По ее словам, он поможет улучшить пищеварение, усваивание витаминов и укрепить иммунитет. Кроме того, эксперт советует употреблять батат. Он содержит клетчатку, которая способствует замедлению усвоения углеводов и поддержанию нормального уровня холестерина в крови, а также сохранению чувства насыщения на более длительное время.

Еще один полезный продукт для похудения — авокадо, в нем также содержатся пищевые волокна, которые улучшают пищеварение, создают долгое чувство сытости и помогают выводить ненужные вещества. Врач также посоветовала есть больше низкокалорийных крестоцветных овощей, яйца и постную говядину.

«Отмечу, что основа успеха заключается не в отдельных «волшебных» продуктах, а в системном подходе. Есть «три кита» — три закона здорового питания, которые помогают нам поддерживать здоровье. Это баланс между поступлением энергии с пищей и ее расходом с учетом индивидуальных потребностей организма. Здесь важно учитывать и разнообразие рациона, и поступление в определенном соотношении всех необходимых пищевых веществ, макро - и микронутриентов», — добавила Стародубова.

Нутрициолог, биохимик Анастасия Заломаева до этого говорила, что похудение не должно превращаться в изнурительный процесс с жесткими диетами и изнурительными тренировками.

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